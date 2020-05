LA CULTURA

VENEZIA Per Palazzo Ducale ci vorranno due anni per arrivare ad avere anche solo metà dei visitatori che normalmente affollavano il museo di Piazza San Marco prima dell'emergenza Covid. Stime della Fondazione Musei civici di Venezia che proprio in queste ore sta definendo il calendario delle riaperture. Il primo ad accogliere nuovamente i visitatori sarà proprio Palazzo Ducale, nella seconda metà di giugno, ma solo per alcuni giorni della settimane e in alcune ore del giorno. Uno schema che, almeno fino alla primavera dell'anno prossimo, sarà adottato anche dagli altri musei civici: massima flessibilità, pochi giorni e poche ore di apertura. L'unico modo per salvarsi, secondo la Fondazione, che così punta ad arrivare al marzo 2021, quando dovrebbe esserci la riapertura vera. Stando al nuovo piano economico finanziario elaborato da Muve, nel 2020 i ricavi crolleranno dell'80-90%.

LE STIME SUL DUCALE

Nei giorni scorsi, in una intervista al Wall Street Journal, il segretario organizzativo della Fondazione, Mattia Agnetti, aveva fatto il punto sul futuro del Ducale che prima dell'emergenza sanitaria poteva contare su un milione e mezzo di visitatori all'anno. Numeri che non si vedranno tanto presto, aveva spiegato, ipotizzando appunto un ritorno a metà dell'afflusso tra due anni. «Sarei molto contento con 500, 600 visitatori al giorno nell'anno in arrivo aveva aggiunto - o circa il 10% dei picchi attesi in tempi normali». Una drastico calo perché, sempre secondo le previsioni della Fondazione, se anche i turisti torneranno a Venezia la crisi economica porterà a una riduzione dei loro consumi culturali. Insomma il visitatore del prossimo futuro risparmierà sul biglietto per il museo. Ed ecco l'idea di traghettare la Fondazione in questi dieci mesi con un calendario di aperture ridotte, mantenendo però le altre attività.

I NUMERI DELLA BASILICA

Tempi di magra, anche per la vicina Basilica di San Marco, che potrebbe però anticipare Palazzo Ducale almeno per l'apertura del campanile. Il primo procuratore, Alberto Tesserin, resta convinto dell'importanza di aprire, anche in perdita, per dare un messaggio al mondo. «La Basilica è già aperta al culto ricorda Tesserin Domenica, a tutte le messe, abbiamo avuto presenze importanti, tanto che a un certo punto abbiamo dovuto chiudere gli ingressi. Nel pomeriggio, per entrare alla Nicopeia c'era anche un po' di coda. Tra ingressi contingentati e distanziamento, non grandi numeri, ma comunque segnali positivi». Per la riapertura del campanile non c'è ancora una data, potrebbe essere la prossima settimana. «L'idea è di far salire 5 persone alla volta, addetto compreso, anziché 12. Così si rispetta ampiamente il metro di distanza. Lavoreremo in perdita, ma se non mettiamo mai in moto questa macchina, non partiremo mai».

Anche la Procuratoria ha fatto un po' di conti sul futuro. «Con i 12 milioni di incassi all'anno su cui potevamo contare, saremo bravi se ne faremo 3 - calcola Tesserin - Sono cifre drammatiche, la preoccupazione è enorme. Ma ci sono anche segnali positivi: molti hanno confermato le visite notturne, altre prenotazioni sono arrivate». Intanto l'annunciato programma di ingressi con prenotazioni a pagamento slitta, così come la riorganizzazione di San Basso, che doveva ospitare la nuova biglietteria. «La nuova bigliettazione è rinviata a quando i numeri ci consentiranno di farla. Restiamo con quello che abbiamo e vediamo gli sviluppi».

M9 STUDIA LA RIAPERTURA

Chi tenta di riaprire in tempi brevi è anche l'M9. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione della Fondazione che ha dato mandato al direttore, Marco Biscione, di far si che la riapertura avvenga nelle condizioni ottimali. Rinviata, invece, la spinosa discussione sul bilancio, dopo la richiesta di alcuni consiglieri di poter analizzare più approfonditamente la documentazione.

Roberta Brunetti

