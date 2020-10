LA CULTURA

VENEZIA In un clima d'attesa per il prossimo Dpcm che potrebbe ridurre drasticamente il numero degli spettatori in sala, i teatri veneziani si preparano ad affrontare l'inizio della nuova stagione ormai alle porte.

Primo fra tutti il Toniolo che, in una nota, ieri ha fatto sapere di aver sospeso la vendita di nuovi abbonamenti o singoli biglietti, così come quella di nuovi posti anche per i possessori di voucher o di vecchi biglietti. Il tutto per rimanere entro i limiti dei 200 spettatori ipotizzati dall'atteso decreto. Ad oggi infatti, non essendo in grado di garantire una data di ripresa con una capienza di almeno il 50% (come attualmente le norme prevedono), è rimasto un numero molto limitato di posti disponibili. Tanto che dal 13 ottobre, dal martedì alla domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, le possibilità di rimborso e di riconversione di voucher e biglietti saranno comunicate in biglietteria (info: 349 7723552).

Grande preoccupazione riguardo le possibili ripercussioni sull'attività lavorativa è stata espressa dal sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, che si riserva di decidere il da farsi in base all'evoluzione della situazione. Predisponendo intanto dei piani sostenibili con le indicazioni che verranno date. «Quest'anno presenteremo cartelloni di tre mesi in tre mesi. E quella degli abbonamenti per il nostro teatro non sarà una campagna per tutto l'anno solare, perché vorrebbe dire prendere in giro la gente», ha commentato, dicendosi speranzoso sul fatto che i 200 spettatori che potrebbero essere previsti dal nuovo Dpcm possano in realtà aumentare. «Voglio sperarlo. Perché a teatro, durante l'esecuzione, si sta seduti in silenzio, fermi, con la mascherina e distanziati. Spero che questa cosa venga capita da chi deve capire. Non riesco a capacitarmi di come si sia parlato dei 10mila posti da riempire negli stadi, mentre i teatri debbano stare fermi a 200 presenze». Nel frattempo Ortombina è certo di una cosa: che l'attività debba rimanere in vita, pur con i dovuti compromessi, «per non tradire la fiducia che gli spettatori hanno dato in questi mesi».

La presentazione della stagione teatrale del Goldoni, da ottobre a dicembre, che avrebbe dovuto essere illustrata il 7 ottobre, sarà resa nota alla stampa oggi (mentre al pubblico martedì 13 alle 18), indipendentemente dall'uscita del Dpcm. Un'occasione per dare informazioni relative all'acquisto di biglietti e abbonamenti. È chiaro tuttavia che se il limite dei 200 posti fosse confermato, adeguarsi sarà inevitabile.

Ha detto la sua anche il presidente dell'associazione Do.Ve, Giovanni Leone, comunicando la sospensione delle attività a causa della rinnovata emergenza sanitaria, «nonostante si prevedesse un controllo sullo svolgimento degli eventi localizzati in spazi tali da evitare il rischio di assembramenti. Non ci arrendiamo», ha aggiunto, invitando il pubblico a seguire le attività del gruppo sui social.

