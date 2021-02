LA CULTURA

VENEZIA (c.fra.) «Dateci dentro. Correr e Ducale, due foto dall'interno di entrambi i musei». Al via il contest Io vado al museo lanciato ieri dallo scrittore veneziano Alberto Toso Fei. Una data certo non casuale in laguna quella che unisce giovedì grasso all'attesissima riapertura dei due principali musei civici di Venezia. L'iniziativa celebra infatti sotto forma di gioco Palazzo Ducale e Museo Correr, di nuovo pronti ad accogliere il loro pubblico. Come si legge nel post dell'autore sulla pagina facebook Venezia in un minuto, il doppio selfie «stimola alla riappropriazione di questi spazi culturali, come veneziani di nascita, di adozione, di acquisizione, di scelta, di cuore e di anima». Per i primi venticinque utenti che pubblicheranno una loro foto dalle sale delle due sedi museali di San Marco, c'è in palio una selezione di opere del narratore veneziano per eccellenza. Ciascun premio divisi fra libri e cartoline non soltanto verrà personalizzato con una dedica nominale dal mittente ma, se possibile, verrà anche consegnato di persona, se non recapitato per posta. I titoli proposti, in ordine di arrivo, sono: Forse non tutti sanno che a Venezia..., I luoghi e i racconti più strani di Venezia, Un giorno a Venezia con i dogi, I tesori nascosti di Venezia;, Un bicciolo di rosa - realizzato con Angela Milanese e Maurizio Nizzetto - Misteri del Veneto;. Seguono poi Il Veneto del Mistero, La Serenissima e le città Venete e, per finire, un cofanetto di 10 cartoline sulla Venezia Misteriosa. Il concorso, ci tiene a precisare Toso Fei «invita con l'occasione, e con lo stesso spirito, a visitare anche tutti gli altri bellissimi musei tuttora accessibili in città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

