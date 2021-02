LA CULTURA

VENEZIA Anche ieri residenti e visitatori veneti hanno dimostrato di apprezzare le aperture straordinarie di Palazzo Ducale e Correr, decise dalla Fondazione Musei Civici in occasione del Carnevale. I numeri lo confermano: rispettivamente 560 e circa 200 nella giornata di giovedì che ha rappresentato un segnale di riavvio dopo il lungo stop invernale. E ieri l'afflusso dei visitatori ha addirittura registrato un incremento. Al Ducale 740 visitatori di cui 304 residenti a Venezia, al Correr 310 di cui 96 residenti. Nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto tappa alle Gallerie dell'Accademia, riaperte anch'esse dopo il lungo lockdown culturale, è arrivato a far visita al Ducale il vicesindaco Andrea Tomaello, accompagnato da una delegazione di consiglieri leghisti tra i quali Paolo Tagliapietra, Riccardo Brunello e Nicola Gervasutti. Proprio Tomaello aveva auspicato un'anticipazione sull'apertura del primo aprile, decisa dalla Fondazione Musei. Suggerendo un'apertura parziale non appena il Veneto fosse rientrato in zona gialla. «Era un po' quello che volevamo. In questi giorni ho visto tanto movimento, anche giovanile.

E i dati mi sembrano positivi, sono un buon segnale», il commento del vicesindaco, fiducioso che nel momento in cui i confini regionali verranno riaperti si possa riprendere a viaggiare e visitare, anche nei weekend, le meraviglie di casa nostra.

«Tornare a viaggiare, incentivando gli spostamenti delle persone quando tutto questo sarà possibile, sarà importante per rivitalizzare le città. Certo, l'importante è che non lo si intenda come un via libera a tutti ma che venga fatto applicando ogni norma di sicurezza».

Questi giorni d'apertura al pubblico di Ducale e Correr serviranno da prova, in attesa delle prossime fissate per il 15 e 16 febbraio. Ma Tomaello guarda avanti e ieri ha voluto soffermarsi anche sulla ripartenza economica della città. «E' una partita europea. Come amministratori comunali facciamo ancora fatica ad ipotizzare misure dettagliate. Mi auguro che il nuovo governo che si insedierà capisca le problematiche di tutte le città d'arte come Venezia, che forse è una di quelle che sta soffrendo di più. Soprattutto per la mancanza di turismo». Intanto, mentre ci si prepara a ripartire, i primi segnali sono incoraggianti. Tra le iniziative a sostegno del centro storico il vicesindaco ha ricordato pure il protocollo sottoscritto fra Comune, istituzioni, enti e associazioni di categoria. Al fine di supportare locatori e locatari di attività produttive che a causa dell'emergenza sanitaria abbiano subìto gravi perdite nei loro ricavi. «Riguardo gli artigiani? Quello che può, il Comune lo sta facendo. Pur con le risorse molto limitate di questo momento. La chiave sta nello spendere bene i soldi che sono a Roma e che ci arriveranno dall'Europa».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA