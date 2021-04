Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CULTURABELLUNO Di certo si sa che questo fine settimana si potrà tornare a Palazzo Fulcis, su prenotazione, per una visita alle collezioni. Di certo si sa anche che il Mim, il Museo interattivo delle migrazioni, ha riaperto i battenti lunedì e che i musei feltrini lo faranno l'8 maggio. Per tutto il resto non c'è certezza. Il ritorno in fascia gialla è insomma stato accolto con prontezza, pare, solo dal Museo civico di Belluno e da...