Giorno di festa ieri nelle case soggiorno Villa don Gino Ceccon di Santa Croce del Lago e Centro servizi

socio assistenziali dell'Alpago di Puos d'Alpago. Mauro Oliva e Marco Ghigo del Rifugio Dolada di Pieve d'Alpago,

ha cucinato e offerto il pranzo a tutti gli ospiti e a chi lavora nelle due strutture.

«Oggi siete nostri ospiti hanno scritto i gestori agli operatori sanitari vogliamo

ringraziarvi del vostro lavoro e della vostra dedizione di sempre, ma soprattutto in questo periodo. Lo

facciamo con quello a cui teniamo di più: la nostra cucina. Speriamo vi piaccia!».

Mauro e Marco portano avanti il progetto di cucina itinerante a domicilio Cuore crudo. In questo periodo

non possono cucinare a casa delle persone, ma lo fanno ai propri fornelli e poi lo consegnano a domicilio.

Hanno cercato il modo di essere d'aiuto alla loro comunità e grazie al Comune di Alpago sono entrati in contatto con le case di riposo. «Un gesto che esprime la vicinanza della comunità verso le due strutture che non vengono lasciate sole in

questo periodo particolarmente difficile affermano Marco Sossai, direttore di Villa don Gino Ceccon, e

Maria Elena Merella, direttrice del Centro servizi dell'Alpago Una solidarietà che in un momento di

emergenza diventa motore trainante».

