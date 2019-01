La cucina delle scuole teneva la carne scaduta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIAI primi ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbero stati i bambini. Quegli hamburger, evidentemente, non avevano un aspetto poi così invitante, visto che in molti tra i piccoli avrebbero preferito lasciarli sul piatto. Un rifiuto schizzinoso come tanti, forse, ma che questa volta aveva fatto squillare il tipico campanello d'allarme delle mamme, tanto da segnalare l'episodio ai carabinieri. È nato così il controllo con cui i militari hanno trovato nel centro cottura di Sottomarina gestito dalla Gemeaz Elior Spa, colosso milanese...