LA CRONACA

VENEZIA Quattro minuti dopo la mezzanotte. Le telecamere del Comune installate sulla Torre dell'Orologio riprendono, mute, quello che accade davanti alla porta principale della Basilica di San Marco. La sequenza è quella che adesso riempie due denunce depositate dai carabinieri di Venezia presentate da Arturo Scotto, ex deputato di Liberi e Uguali, picchiato da un manipolo di ragazzi che inneggiavano al fascismo e - con cori beceri - scherzavano sul destino di Anna Frank, e da uno dei suoi due soccorritori, un ventiduenne anche lui pestato a sangue. Sono proprio lui e l'altro ragazzo arrivato in soccorso alla famiglia di Scotto, Filippo Storer (a sua volta picchiato alla schiena) a dire agli inquirenti che il gruppo di giovani fascisti era nutrito: almeno otto ragazzi, tra i quali anche qualche ragazza.

LE IMMAGINI

Le telecamere ora in mano ai carabinieri hanno ripreso allo 00.04, mentre i fuochi d'artificio salutavano il nuovo anno, due ragazzi (uno calvo e uno con i capelli e una sciarpa bianca al collo) che si scagliavano contro Scotto, picchiandolo con pugni sul viso dopo che la moglie dell'ex deputato, Elsa Bertholet, si era girata verso di loro indignata da quel coro «Anna Frank sei finita nel forno», cantato a squarciagola dal gruppetto. Ovviamente le immagini sono mute, ma il tenore dei cori, così come del grido «Duce, duce, duce» è stato cristallizzato dalla denuncia di Scotto e dalle testimonianze dei due soccorritori. Il film registrato dalle telecamere ripropone ancora i tre pugni a Scotto e un pugno a uno dei soccorritori. Nessuna traccia, invece, di braccia tese e saluti romani.

LA FUGA

È ancora il circuito di sicurezza della Polizia locale di Venezia - telecamere ad altissima definizione che setacciano qualsiasi avvenimento in Piazza San Marco - a riprendere la fuga di almeno quattro giovani (tra i quali, oltre ai due aggressori, si riconosce una ragazza bionda) che alla vista di un commissario della Polizia locale, avevano deciso di coprirsi il volto con un cappuccio e infilare la strada che, da sotto l'Orologio della Piazza, porta alle mercerie. Mossa che potrebbe essere stata giocata troppo tardi, per loro. Le certezze sulle identità ora i carabinieri di Venezia le cercano nelle altre telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso la fuga del gruppetto di neofascisti. Una grossa mano dovrebbe arrivare dalle immagini delle banche e dei negozi che si affacciano sulle mercerie, dal momento che le telecamere comunali sono state danneggiate dall'acqua alta del 12 novembre scorso e non sono ancora state riparate. A queste, poi, potrebbero aggiungersi anche le telecamere degli agenti della Digos della questura di Venezia, in servizio di sicurezza nella notte di San Silvestro.

I SOCCORRITORI

Altre due vittime del pestaggio a matrice fascista di Capodanno. Filippo Storer, 20 anni di Mogliano Veneto (Treviso) e Vlady, 22 anni, ingegnere dipendente di una multinazionale con ufficio in terraferma. Hanno tentato di difendere Scotto. «Sono intervenuto quando ho visto l'aggressione e la violenza di questi ragazzi - racconta Vlady - Ho provato ad allontanarli e mi hanno pestato: ho ricevuto pugni in faccia e sono caduto». Aggredito anche Filippo, colpito alla chiena da un pugno. I due ragazzi sono stati ringraziati da Scotto su Facebook: «Continuate a indignarvi», ha scritto.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

