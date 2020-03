LA CRONACA

VENEZIA La giornata più nera, da quando due settimane fa il coronavirus ha aggredito il veneziano. In meno di ventiquattr'ore, mentre la conta dei nuovi positivi saliva a vista d'occhio, due persone morivano nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

La prima a spirare, ieri mattina, Chiara Filipponi, anestesista all'ospedale di Portogruaro da giorni ricoverata all'Angelo per patologie pregresse. Nel pomeriggio, poi, il decesso di un anziano di 84 anni, residente a Mestre, anche lui da tempo su un letto dell'ospedale mestrino - dov'era arrivato da una casa di riposo - con un quadro clinico ormai compromesso. La diagnosi dei loro decessi l'ha certificata alle 17 il bollettino dell'Azienda Zero: morti da coronavirus. Con quelli di ieri salgono a quattro i decessi per Covid-19 nel veneziano, tutti in questa settimana: il primo era stato lunedì Umberto Pavan, 79 anni della Gazzera ricoverato all'Angelo mentre martedì era toccato all'ottico veneziano Danilo Carraro, ricoverato in Medicina al Civile. Ma adesso si apre il fronte del Veneto Orientale che ieri ha segnato la propria prima croce.

L'ANESTESISTA

Chiara Filipponi, anestesista all'ospedale di Portogruaro era ricoverata da qualche settimana all'Angelo per approfondimenti su una grave forma di neoplasia. Proprio in quella struttura la dottoressa, compagna da una vita del primario di Odontostomatologia di San Donà di Piave, Michele Capuzzo, aveva anche contratto il Covid-19. Dal momento che il contagio è avvenuto a Mestre, non c'è stata la necessità di prendere misure nel territorio della Ulss 4. Profondo cordoglio è stato espresso dal direttore dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, che l'ha descritta come una «valida professionista». Cinquantasette anni, era specializzata sia in Chirurgia che in Anestesia. Residente a Musile di Piave, aveva lavorato sia a Mirano che a San Donà di Piave e da circa quattro anni era in servizio all'ospedale di Portogruaro. A ricordarla con affetto e stima è il primario dell'Anestesia e Rianimazione, Fabio Toffoletto. «La dedizione al lavoro, la disponibilità, la competenza e la professionalità erano le sue principali doti. Con spirito di servizio e passione - ha affermato Toffoletto - è rimasta in corsia fino a quando la malattia gliel'ha permesso. Davanti ad una richiesta che arrivava dai colleghi non si è mai tirata indietro. Era molto serena, anche quando la malattia le dava evidenti segnali. Un giorno ha ricordato le consigliai di andare a fare degli esami perché mi ero accorto che faticava a respirare. Non sapevo ancora della sua situazione. Mi rispose con un sorriso, rassicurandomi che lo avrebbe fatto, ma che voleva continuare a lavorare». Il male incurabile che l'aveva colpita alcuni anni fa si era ripresentato più forte di prima. «Aveva un ottimismo degno di chi voleva vivere ogni giorno come fosse l'ultimo» ha concluso il primario. «Siamo frastornati- ha commentato la sua collega Morena Tonzar - Abbiamo perso una combattente, una professionista che fino a fine gennaio dava la propria disponibilità per coprire dei turni. Non eravamo solo colleghe ma tra noi c'era una profonda amicizia».

LA SITUAZIONE

Resta sotto controllo l'epidemia da Coronavirus nel Veneto orientale. Ad oggi, i casi riscontrati sono quattro. Il primo, in ordine di tempo, è stato quello del residente a Cavallino Treporti, infermiere in servizio al Civile di Venezia. Poi l'epidemia ha toccato san Donà di Piave, con un 81enne ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Civile. A Mestre si trova invece il professionista sandonatese di 57 anni, con lavoro a Jesolo, dove tuttavia non si era mai recato nelle ultime due settimane. Venerdì l'azienda sanitaria ha registrato il medico chirurgo, responsabile di un reparto della Casa di cura Rizzola, che svolgeva attività anche in altre due strutture sanitarie private, ovvero il Centro di Medicina, sempre di San Donà, e la Maremis di Jesolo, comune di residenza del 63enne.

«La nostra Ulss - ha spiegato Bramezza - ha la lista con tutti i nomi delle persone che hanno avuto contatti stretti con il questo medico. Sono state poste in isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni e verranno costantemente monitorate. Nonostante questo, le attività dei nostri ospedali procedono regolarmente».

Teresa Infanti

