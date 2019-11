CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAVENEZIA È stato un blitz fulmineo diventato subito una lunga guerra di nervi, nel giorno più sacro per Venezia, quello della festa della Salute. Quando la città si riunisce e si mette in processione per raggiungere la Basilica in Punta della Dogana e rinsaldare il voto di guarigione dalla peste che sterminò la città tra il 1630 e il 1631. Così, la città che ieri si preparava alla festa, si è svegliata con una sorpresa: decine e decine di drappi rossi inneggianti al Sì al referendum separatista appesi alle case e ai palazzi,...