LA CRONACAPADOVA Prima il fumo e le fiamme. Poi un boato e le lingue di fuoco che si sono viste spuntare fin su, in tangenziale. Momenti drammatici ieri nel tardo pomeriggio in via Armistizio, proprio sotto lo svincolo di corso Boston: un uomo di 47 anni, Federico M. originario di Dolo, ma da qualche tempo domiciliato in città, lotta tra la vita e la morte nel reparto grandi ustionati di Padova: nel rogo si è bruciato mani, braccia, torace e volto. È stato investito dalle fiamme mentre stava armeggiando sul serbatoio della sua Ford Fiesta,...