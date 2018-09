La Croce verde festeggia 105 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo domenica ecologica. Domani, infatti, la Croce Verde padovana, dalle 9 alle 16 nel padiglione 13 della fiera, festeggia il suo 105esimo compleanno. Per l'occasione verranno presentati i nuovi veicoli in dotazione ai volontari, tra cui 6 nuove ambulanze Tipo A Mariani-Class consegnate il 10 settembre e un veicolo Fiat Tipo 1.6 per il trasporto degli organi e del sangue per trapianti, a cui entro fine anno si aggiungeranno altre 3 ambulanze di emergenza e un veicolo per il trasporto delle equipes dell'Azienda Ospedaliera di Padova. In...