La Croce Rossa apre la sede per la cena di San Silvestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOTTE DEGLI ULTIMIPORDENONE La Croce Rossa non dimenticherà chi sta peggio anche nell'ultima notte dell'anno. E aprierà le porte della propria sede per un cenone di San Silvestro dedicato a chi non ha un tetto sotto il quale scaldarsi. Saranno più o meno una dozzina, stando ai numeri degli ultimi giorni, le persone che trascorreranno l'ultima notte dell'anno all'addiaccio.LA SOLIDARIETÀA loro penserà, per quanto possibile, la Croce rossa, che ha organizzato per questa sera un cenone di San Silvestro dedicato appunto a coloro che non...