La croce contestata, Sgarbi: «Incarna l'oggi»

LA POLEMICAAll'inaugurazione della mostra di Gaetano Pesce non ha potuto non tenere banco la polemica esplosa ancora prima che l'esposizione iniziasse: quella sull'installazione L'Italia in croce, posta davanti a Palazzo Moroni insieme alla Maestà Tradita, a introdurre il percorso in Salone. Polemica suscitata inizialmente dagli esponenti leghisti e ieri rilanciata dal Movimento 5 Stelle che hanno dato evidentemente all'opera, raffigurante una penisola grondante sangue e crocifissa, una lettura legata alla fase politica attuale. E a non...