LA CRISI

VENEZIA Una crisi del commercio senza fine. È quanto denunciato ieri pomeriggio, in campo Santo Stefano, dagli ambulanti; chi lavora cioè nell'ambito di mercati e fiere, viaggiando tra una località e l'altra. Una manifestazione pacifica e autorizzata, organizzata da Goia Veneto (oltre mille gli associati), che ha coinvolto una decina di lavoratori del settore che nei prossimi giorni faranno sentire la propria voce anche in altre regioni. Posizionando sul pavimento un centinaio di teste in polistirolo, simbolo «di tutte quelle che cadranno a causa di Aqua Granda, lockdown e pochi aiuti». Lo sottolinea Francesca Cavalier, in veste di consigliera di Municipalità di Venezia, Murano e Burano nonché proprietaria di un chiosco di souvenir («categoria che è al meno 90% del fatturato») ai Giardini Reali. «Quest'anno non ho chiesto alcun affitto spiega e non so cosa accadrà il prossimo. Venezia è una città turistica, quindi il lavoro ora manca. Anche perché non siamo autorizzati a vendere altro rispetto agli articoli prettamente turistici. Cosa chiediamo oggi (ieri, ndr)? Degli aiuti economici seri da parte del governo». «Pensiamo alle fiere, sottolinea Gilberto Marcolin, presidente Goia Veneto una realtà ferma da febbraio e mai più ripartita. Governo e regioni dicono che si potrebbero organizzare, ma i sindaci non vogliono assumersene la responsabilità. L'ultimo Dpcm stabilisce che da lunedì a venerdì i mercati si possano fare, mentre nel fine settimana si va ad interpretazione: se da un lato c'è scritto che devono restare chiusi, dall'altro non è specificato il tipo di attività. Chiediamo di poter lavorare, anche perché rappresentiamo la forma di commercio più sicura. Siamo contingentati, all'aria aperta e distanziati». Alessandra Bettiato, di Dolo, vende sciarpe e berretti da 42 anni. «La situazione è a tratti umiliante. Già nelle ultime settimane abbiamo registrato un calo del fatturato del 40% e ora sta scendendo ulteriormente». Mentre per Martina Cecchinato, di Cavallino-Treporti, che somministra panini, quest'estate la perdita è stata del 75% «in quanto nell'area del mercato c'era l'obbligo della mascherina. E con il caldo la gente non usciva da campeggi e alberghi». Ma la crisi morde anche il settore moda. E sono circa 650 i negozi del settore, per lo più a conduzione familiare, legati a Confcommercio nel territorio veneziano e rodigino, che con la primavera hanno visto azzerare il fatturato. Questa la denuncia di Giannino Gabriel, presidente metropolitano della Federazione Moda Italia, di Confcommercio. Che in una nota annuncia la prossima iniziativa che interesserà anche il veneziano dallo slogan eloquente: Non siamo fantasmi. «Siamo in sofferenza le sue parole e con le nuove restrizioni andrà anche peggio. I magazzini sono pieni di invenduto per diverse centinaia di migliaia di euro. Gli affitti troppo alti, utenze e imposte da pagare rendono la situazione davvero drammatica. Nel Veneto, come nel veneziano, la concorrenza dei grandi centri commerciali, degli outlet e delle catene internazionali, rendono la situazione particolarmente grave». E conclude: «Servono subito contributi a fondo perduto certi. Una detassazione dei magazzini e riportare a credito d'imposta almeno un 50% del valore di magazzino invenduto».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA