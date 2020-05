LA CRISI

VENEZIA Un video per raccontare la crisi di un'intera categoria di lavoratori veneziani ed un appello a Zaia perché non li lasci soli nell'emergenza che ha travolto tutto e tutti. La categoria messa in ginocchio dal coronavirus è quella degli operatori turistici, un variegato e nutrito mondo fatto di migliaia di persone impegnate in vari ambiti: guide, accompagnatori, assistenti, operatori di agenzia, addetti all'ospitalità, organizzatori di eventi. Tutte persone il cui il lavoro quotidiano si è di colpo azzerato. Come il reddito delle rispettive famiglie. A realizzare il video è stato Fabio Penso, 44 anni, accompagnatore turistico, da 25 anni operante nel settore a Venezia. Ha chiamato a raccolta una trentina di colleghi (a distanza, naturalmente), per realizzare una sorta di videoappello: poco meno di due minuti e mezzo in cui si alternano scene della Venezia di sempre, stracolma di turisti, in contrasto con la città vuota di adesso, seguito da un messaggio in inglese (con sottotitoli in italiano) in cui si invoca un ritorno alla normalità, anche se nulla sarà più come prima e bisognerà trovare nuove e moderne formule nell'accoglienza turistica. Perchè, così si chiude il video, insieme possiamo fare la differenza.

TUTTO PARALIZZATO

Lo ha postato nel suo profilo Facebook giovedì notte e in poco più di 24 ore ha avuto più di 5.000 visualizzazioni. Un risultato confortante, perché significa che qualcosa forse si muove, se non altro nell'attenzione della gente. «Sappiamo bene che il turismo è fermo - spiega Penso - e sappiamo bene perché. Non vogliamo urlare, né fare polemica. Chiediamo solo attenzione per il nostro settore, in cui lavorano migliaia di persone a Venezia, totalmente paralizzato e che al momento non sa ancora quando e come potrà ripartire, perché di noi nessuno parla. Vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza nell'accoglienza e nella gestione della logistica per aiutare chi deve prendere le decisioni sulla futura organizzazione, visto che serviranno misure nuove, a cui noi siamo pronti, per garantire salute e sicurezza. Noi sappiamo come funziona sul campo, come gestire le code ai musei, l'arrivo dei gruppi, lo sbarco dalle navi, l'accoglienza in aeroporto, l'accompagnamento negli hotel e vorremmo condividere questo bagaglio con chi dovrà poi fare le scelte finali.

SENZA PROSPETTIVE

Per essere certi che quel video arrivi fin dove poi le cose possono essere decise, una collega di Penso, Valentina Alzetta, agente turistico, ha deciso di scrivere al presidente della Regione, Luca Zaia, segnalando l'iniziativa e chiedendogli di «farsi autorevole portavoce anche per la nostra categoria che dell'accoglienza ha fatto una scelta di vita.

A preoccupare gli operatori turistici, oltre alla difficile situazione economica (molti non hanno ancora ricevuto i soldi della cassa integrazione, né il contributo da 600 euro destinato alle partite iva), c'è soprattutto l'incertezza del futuro: «Ben venga il turismo di prossimità - dice la Alzetta - ma è chiaro che Venezia non può vivere solo di quello. Dobbiamo riportare i turisti da tutto il mondo, certo non più con gli stessi numeri del passato e consci che bisognerà farlo adottando misure come distanziamento e igienizzazione. Finora però si è parlato solo di spiagge, non delle visite legate alla cultura e all'arte. Gli altri Stati si stanno già muovendo, noi ancora no. Vorremmo iniziare ad avere qualche certezza su quando si potrà ripartire, naturalmente in sicurezza.

