LA CRISI

TREVISO «Non si risolve il problema chiudendo le discoteche e mandando in malore un intero settore. Non ci sono stati mai focolai nei locali da ballo veneti, perchè i nostri strumenti di prevenzione sono stati efficaci. Il problema è che ora prolifereranno abusivi e assembramenti incontrollati, mentre noi avevamo e abbiamo tutti gli strumenti per i controlli necessari. Se qualcuno ha sbagliato paghi, ma non è giusto punire tutti». Giannino Venerandi, vicepresidente Silb e proprietario con la famiglia di diversi locali da ballo tra cui l'Odissea e Casa di Caccia, non nasconde la rabbia di tutto il comparto dopo la decisione del Governo di chiudere le discoteche. «Ci stanno facendo passare per il capro espiatorio - aggiunge Alex Visentin, il cui gruppo gestisce il Radika di Treviso ma anche altri locali tra cui il King's di Jesolo, chiuso per 5 giorni dopo un controllo la scorsa settimana -. Siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire e ora arriva questa nuova batosta. E abbiamo fatto di tutto per assicurare massima sicurezza all'interno dei locali. Certo, il distanziamento non è sempre facile da mantenere e con noi sono stati molto fiscali, ma in quante altre situazioni, dalle spiagge alle città, dai bar ai chioschi, si trovano situazioni analoghe»?

L'IDEA

Ormai per le discoteche la stagione estiva è andata in fumo. Si pensa già alla stagione autunnale e invernale. «Noi cercheremo di convertire i nostri locali, sarà così già dal prossimo allo Hierbas di Jesolo dal prossimo fine settimana: niente ballo e discoteca, ma cene. Dobbiamo cercare di trasformarci in ristoranti, non c'è altra soluzione - afferma Visentin -. Non possiamo stare fermi per chissà quanti altri mesi». Anche la Playa loca di Castelfranco seguirà la stessa linea, mentre la Baita al Lago dovrà interrompere i dj set serali allestiti da un paio di settimane. «Avevamo lasciato perdere con la discoteca, aprendo solo ristorante e spiaggia - spiega Marco Brugnaro -, ma con l'obbligo della mascherina dalle 18, ci toccherà anche rinunciare alla musica la sera, sempre all'aperto. Mi pare che stiamo esagerando».

PRESI IN GIRO

«Ci sentiamo presi in giro - attacca il vicepresidente del Silb Giannino Venerandi -, anche perchè prima, quando c'era necessità di fare leva sul turismo, ci hanno lasciato lavorare e ora, nella prospettiva della riapertura delle scuole, non serviamo più e veniamo dipinti come gli untori. Quando invece i nostri locali, tra mascherine, dispositivi di salvaguardia e controlli erano e sono i più sicuri. Al di là di qualcuno che può aver sbagliato o esagerato. Nelle discoteche non ci sono stati focolai, cosa invece che è successo in aziende e strutture ricettive. Ma mica sono state chiuse quelle. Stanno demonizzando un settore che ha investito molto per ripartire, senza aiuti, riducendo capienze ed investendo sulla sicurezza. Lo si fa per la salute pubblica? Allora si prendano decisioni analoghe anche per altre situazioni a rischio assembramenti. Darci alla ristorazione? Sarebbe solo un palliativo».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA