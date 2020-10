LA CRISI

SPINEA Costi che lievitano, misure antiCovid che pesano sui bilanci e appalti pubblici che non lasciano margini. Una situazione insostenibile per tante cooperative che ora rischiano di dover lasciare a casa il personale e ricostruirsi, per non dover chiudere. A denunciarlo è Giancarlo Schiavon, presidente di Cssa che ha sede a Spinea e che in tutto il veneziano, ma anche a Padova, Vicenza e Treviso, si occupa di servizi di trasporto (dalla scuola agli autisti delle ambulanze), servizi di assistenza domiciliare, socio sanitari, di comunità, comunità educative per minori, servizi residenziali per persone con disabilità e altri servizi all'infanzia. Una realtà che attualmente dà lavoro a 650 persone ma che, come tante cooperative, è in profonda sofferenza. «Una situazione generale di cui non si parla, nemmeno nelle nostre organizzazioni di rappresentanza» denuncia Schiavon che spiega di essere alle prese con un rinnovo contrattuale che, da settembre, ha portato a un aumento del costo del lavoro del 6%. «Per noi, che abbiamo un fatturato da 20 milioni, significa 650mila euro in più sui costi annuali. E a fronte di questa situazione le coop non vedono un euro di aumento da parte delle pubbliche amministrazioni. Ci stiamo quindi caricando i costi che provocano inevitabili perdite nel bilancio di fine anno». A pesare, considerate le attività di tipo sanitario durante la pandemia, è anche l'acquisto di dispositivi di prevenzione che comporta un'ulteriore spesa di 360 mila euro l'anno. «Ne abbiamo recuperati finora solo 9500, a fronte di 160 mila euro di costi già sostenuti - aggiunge Schiavon -. E le basi d'asta su cui vengono bandite le gare non consentono nessun tipo di margine». Quindi Schiavon, prima di arrivare a lasciare a casa delle persone, ha deciso di inviare una lettera al prefetto, a Luca Zaia, ai presidenti delle Ulss venete e alle organizzazioni sindacali. «Ma nessuno ci ha risposto». Uno dei casi più recenti, raccontati dal responsabile area persona Stefano Pattaro, è quello dell'Ipab Buon Pastore di Marghera. La vittoria di quell'appalto ha portato all'assunzione di 70 persone: «Gestiamo 4 comunità educative e altre 2 educative e riabilitative rivolte a minori con disturbi comportamentali e psichiatrici. Eroghiamo questo servizio da febbraio e ci stiamo rimettendo 35 mila euro al mese. Purtroppo così non può funzionare: cercheremo di riportare il servizio al pareggio ma in questa situazione non troviamo la disponibilità al dialogo da parte dell'Ipab e dei sindacati». La strada percorsa, per recuperare margini, è quella di una fusione con un'altra cooperativa, con l'obiettivo futuro di ridurre il peso del pubblico nel fatturato: «Ora rappresenta il 90% ma vogliamo arrivare a un 50% di privato. Assumeremo giovani, tentando di svecchiarci e di puntare sull'innovazione - conclude il presidente -. Ma prima di poter lavorare su questo dobbiamo uscire dalla crisi».

