CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINEW YORK Si sono sentiti ieri pomeriggio, tutti e tre soddisfatti del risultato della missione. Donald Trump, Theresa May e Emmanuel Macron hanno fatto telefonicamente un bilancio dell'attacco contro i depositi e i laboratori di armi chimiche in Siria, e hanno concordato che si era trattato di «un successo», secondo quanto ha confermato ieri sera Downing Street. Già in mattinata Trump aveva twittato la sua soddisfazione sull'attacco, che aveva definito «perfettamente eseguito».IL FINEEra stato lui a annunciare al mondo il...