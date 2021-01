LA CRISI

MESTRE Alla vigilia di una crisi finanziaria delle case di riposo la Croce rossa aiuta a dare da mangiare agli anziani. É questa la drammatica immagine che rappresenta la condizione in cui versano le strutture pubbliche e private. É vero che questo fatto si registra in una sola realtà del Veneto orientale, ma è altrettanto vero che la carenza di personale è un fenomeno generalizzato che sta piegando tutto il Veneziano falcidiato dal Covid, tra focolai e decessi, con il taglio dei servizi, l'aumento delle rette e le condizioni insostenibili per i lavoratori come preannuncio del tracollo economico. «Siamo estremamente preoccupati - commenta Ugo Agiollo, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia - il sistema doveva essere messo in sicurezza; invece i danni sono enormi, e provengono dagli errori di programmazione. La Regione non ha legiferato sulle riforme di Ipab e centri servizio, i comuni sono lasciati soli. Bisogna affrontare la carenza di organici senza addossarla sulle spalle del personale attivo. E poi il meccanismo di transito nel più conveniente pubblico andrebbe risolto. Le Ulss devono fare di più, e non usare le case di riposo solo come bandierina quando ne nasce una nella propria zona». Un'altra criticità concerne i cosiddetti letti freddi (una quarantina, per esempio, all'Ipab Luigi Mariutto di Mirano), cioè i posti non occupati per decesso o perchè la famiglia, spaventata dal virus, si porta via l'anziano. «Nelle case di riposo talvolta sono il 25%», racconta Agiollo, e «le strutture caricano gli oneri sugli anziani, quando a farsene carico dovrebbe essere la Regione». A chiarire di cosa si tratta Daniele Tronco, segretario generale Spi Cgil Metropolitano (sindacato dei pensionati). «La situazione dei letti freddi è variegata - spiega - ma il pericoloso scenario per la tenuta del sistema è comune. Nel giro di qualche mese ridurranno il personale, taglieranno i servizi, aumenteranno le rette; in diversi casi sta già avvenendo. Auspichiamo che le strutture diventino centri servizio territoriali in stretto rapporto con Ulss e sindaci, possibilmente con un solo ospite per stanza e non 4, cosa che ha favorito i contagi». Anche Daniele Giordano, segretario generale Fp Cgil Metropolitana, chiede alla Regione un cambio di passo, perché «i 3.800 lavoratori nelle residenze per anziani non sono sufficienti: serve un finanziamento straordinario per le assunzioni. Non sono arrivati nemmeno i premi covid - dice Giordano - perché i 626 mila euro stanziati per le case di riposo, di cui 489 per Ulss 3, sono già destinati alla copertura delle maggiori spese».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

