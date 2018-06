La crisi infinita del Pd metropolitano Assemblea deserta, arriva il commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTTI A CASAMESTRE Niente segretario, arriva il Commissario al capezzale del Partito democratico metropolitano. «E' l'ennesimo campanello d'allarme sullo stato di salute del partito» commenta, amaro, Emanuele Rosteghin, presidente dell'assemblea metropolitana il quale ha avuto l'ingrato compito, di constatare che su 226 delegati all'Assemblea metropolitana ne erano presenti solo 55. E siccome ci vuole la maggioranza del 50 per cento più uno anche solo per iniziare l'assemblea, Rosteghin non ha potuto far altro che chiudere i lavori e...