L'ALLARME

VENEZIA Il Decreto del premier Giuseppe Conte firmato domenica scorsa ha limitato l'attività non solo ai ristoratori, ai bar e ai cinema e i teatri, ma anche alle gelaterie e alle pasticcerie artigiane che nel comune di Venezia sono poco più di 200 unità e danno lavoro a circa 500 addetti. «Dopo la chiusura forzata della primavera scorsa - spiega Giovanni Gomiero, responsabile sindacale degli alimentaristi della Cgia di Mestre - gelaterie e pasticcerie si erano un po' riprese durante l'estate. Con questa nuova limitazione dell'orario di apertura, almeno il 20 per cento rischia di chiudere definitivamente entro la fine dell'anno».

E a poco servirebbero a questo punto le contromisure decise da Palazzo Chigi. Tra il rifinanziamento della Cassa integrazione e gli indennizzi alle attività di ristorazione, dello spettacolo e del tempo libero, il Governo sta mettendo a punto un decreto tra i 6 e i 7 miliardi di euro che dovrebbe essere approvato in giornata o al massimo domani.

È ancora la Cgia di Mestre a segnalare: «Perché mai queste ingenti risorse non sono state investite prima dell'estate nel settore del trasporto pubblico locale per potenziarne il servizio, evitando così gli assembramenti che stiamo osservando in queste ultime settimane? Una decisione - prosegue - che sicuramente avrebbe contenuto i contagi ed evitato la chiusura di tantissime attività economiche, così come imposto con il Dpcm di domenica scorsa». La gravità della situazione, ricordano dalla Cgia, è sotto gli occhi di tutti e mai come in questo momento bisogna evitare che la crisi sanitaria si trasformi in una crisi sociale.

