La crisi delle èlite e i leader usa e getta

Alessandro Campi Ciò che il fronte populista teme di più, per il futuro delle democrazie, è lo strapotere delle élite (economico-finanziarie e d'altro tipo): talmente forti da orientare le scelte politiche fondamentali a misura dei propri interessi e senza tenere conto della volontà dei cittadini. Da qui l'idea che esse siano non un esempio da seguire, come nel passato, quando appunto si pensava che le élite rappresentassero una sorta d'avanguardia della società alla quale appartenevano i più meritevoli e capaci, ma una minaccia da...