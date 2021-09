Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIBORGO VALBELLUNA Stupore, incredulità e amarezza. Tempi sempre più bui per l'Acc. Sono questi i sentimenti che suscita la situazione di Acc tra i lavoratori, gli impiegati e gli amministratori locali. Mercoledì le organizzazioni sindacali hanno informato i dipendenti della ex Zanussi di Villa di Villa a Mel, sulla situazione nel corso delle assemblee: «La situazione non è critica, è disperata ha ribadito ieri Stefano Bona,...