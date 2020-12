LA COSTA VENEZIANA

JESOLO Un primo importante passo in avanti verso la modifica della legge. Canoni Demaniali del 2020, l'Agenzia delle Entrate conferma la tesi di Unionmare Veneto che da tempo sta chiedendo una riduzione per la mancata fruizione a causa dell'emergenza sanitaria. La richiesta è quella di rimodulare i pagamenti dei canoni della stagione balneare dell'anno in corso, fortemente condizionata dalle conseguenze della pandemia, che ha ridotto sia il periodo della stagione balneare che gli spazzi effettivamente fruiti. Una battaglia sostenuta con l'appoggio del Sindacato italiano balneari e Faita FederCamping. Ma anche i comuni della città balneari, pronti a dare ancora il proprio sostegno. Dopo il no dell'Agenzia del Demanio delle scorse settimane, che aveva motivato l'impossibilità di ridurre i canoni in assenza di una specifica modifica di legge, ora è arrivata la buona notizia dall'Agenzia delle Entrate.

DETERMINANTE

Per il momento solo un parere ma che potrebbe risultare determinante per il raggiungimento del risultato. «Equiparando il canone demaniale spiega Alessandro Berton, presidente regionale di Unionmare - ai canoni di locazione degli immobili non abitativi adibiti allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, per i quali è stato riconosciuto un credito d'imposta proprio per la minore attività svolta, per l'Agenzia delle Entrate dovremmo recuperare anche noi lo spazio temporale di chiusura, parificato di almeno il 20% in meno di fruizione della spiaggia». In pratica gli operatori, come gestori degli stabilimenti e chioschi, potranno recuperare quella parte di canone demaniale già pagato e che era stato pagato per un servizio (nella fattispecie l'utilizzo della spiaggia per attività imprenditoriali) non goduto. «Questo dimostra che la nostra interpretazione era corretta aggiunge Berton -. La nostra istanza partiva da due riferimenti normativi importanti: la Legge Finanziaria del 2006 e un articolo del codice della navigazione che identificano la possibilità di richiedere la riduzione del canone demaniale per una minore fruizione del bene demaniale oggetto della concessione stessa. E' del tutto evidente che la stagione 2020 non solo è partita in ritardo di oltre un mese rispetto ai tempi consueti, ma è stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica che, ad inizio stagione, era ancora in corso».

IL PASSO SUCCESSIVO

Ora il passo successivo perché questo percorso si concretizzi. «Dovremo fare in modo che il Governo lo inserisca nella Legge di Stabilità conclude Berton - Con l'aiuto dei legali abbiamo predisposto una formale proposta di emendamento alla Legge di Stabilità per il 2021 che riconosce, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di concessione. Ora ripresenteremo le nostre istanze anche al sottosegretario all'economia, Pierpaolo Baretta, che abbiamo incontrato lo scorso ottobre, affinché la Legge di Stabilità tenga conto della nostra proposta, forti della posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate. Confidiamo di raggiungere l'obiettivo». A garantire il supporto necessario sono anche i sindaci della costa, che da mesi sottolineano la necessità di rimodulare al ribasso i canoni demaniali: «Il parere favorevole dell'Agenza delle Entrate dice Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele-Bibione e presidente della Conferenza dei sindaci della costa è una notizia confortante. Certo, si tratta di un parere ma auspichiamo che ora possa arrivare anche l'attesa modifica di legge in modo da poter riconoscere agli operatori una situazione evidente a tutti. Come sindaci della costa abbiamo più volte ribadito la necessità della riduzione dei canoni e continueremo a farlo ancora. Anzi, alla luce della posizione dell'Agenzia delle Entrate, siamo pronti a fornire tutto il nostro supporto, indicando anche dati e numeri utili per poter arrivare alla necessaria modifica della legge sul demanio».

Giuseppe Babbo

