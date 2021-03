LA CORSA ROSA

BELLUNO Strade come biliardi e sicure grazie ad un progetto di rifacimento delle asfaltature, dei cigli stradali e delle pareti rocciose che sovrastano la carreggiata. Il Giro d'Italia che arriverà in provincia di Belluno dovrà trovare al passaggio dei grandi campioni delle dure ruote, tracciati come un salotto.

Due milioni e mezzo di asfaltature in arrivo per 45 chilometri di strade del Bellunese. Un progetto, quello di Veneto strade, già nel cassetto da tempo - come ogni anno in occasione delle manutenzioni ordinarie - ma che sboccerà al meglio anche grazie alla sedicesima tappa del Giro d'Italia in programma per lunedì 24 maggio e che porterà la Carovana da Sacile in provincia di Pordenone e Cortina d'Ampezzo. I lavori, che dovranno essere completati entro il 15 maggio, punteranno in generale alla messa in sicurezza della viabilità e al miglioramento estetico del tragitto percorso dai ciclisti ma anche dalle telecamere che trasmetteranno ovunque le immagini del Bellunese.

IL DIRETTORE

Tre strade regionali e otto provinciali in gestione a Veneto quelle che saranno interessate dalla tappa del Giro d'Italia 2021 del 24 maggio. «Ancora un evento internazionale di grande visibilità per il Veneto che vuole farsi trovare pronto - afferma il direttore generale di Veneto strade, Silvano Vernizzi - Abbiamo già programmato i lavori di riasfaltatura che serviranno soprattutto nei tratti stradali in discesa, per garantire maggior sicurezza possibile agli atleti. E anche su quelle carreggiate dove sono freschi i lavori di posa di cavi o tubi e che risultano quindi con un manto non del tutto omogeneo. Procederemo poi con la sistemazione di alcuni dissesti circoscritti e pure con l'asporto del ghiaino gettato in inverno per contenere il potenziale pericolo di neve e ghiaccio. Non mancherà, infine, lo sfalcio dei cigli. Contiamo di completare i lavori entro il 15 maggio in modo da evitare qualsiasi problema. Sarà nostra cura far sì che questo evento si svolga al meglio come merita il Veneto e nel caso particolare la provincia di Belluno».

IL CANTIERE

In totale i chilometri in capo alla competenza di Veneto strade sono 141,6 (dei 212 totali della tappa) ma gli interventi, secondo una prima stima, riguarderanno circa 45 chilometri, per un totale all'incirca di 315 metri quadrati di superficie. «Stiamo monitorando la situazione e ovviamente non lasceremo nulla al caso - aggiunge l'ingegner Vernizzi - L'importo stimato per i vari interventi è di 2,5 milioni di euro».

LA MAPPA

In partenza dalla città friulana di Sacile, in provincia di Pordenone, il Giro avrà come meta finale Cortina. Questa sedicesima giornata sarà per la carovana il classico tappone dolomitico. Tre, infatti, i passi immersi nel patrimonio dell'umanità Unesco. Ma già all'inizio, nel breve passaggio in terra trevigiana alla volta del Cansiglio, le dueruote si ritroveranno ad affrontare la prima sostanziosa salita: La Crosetta, con i suoi 1.118 metri di altitudine. E poi via verso l'Alpago, Belluno, Sedico, Agordo, Cencenighe e Caprile da cui poi inizieranno gli strappi veri e propri come quelli dei passi Fedaia, Pordoi e Giau. In totale 212 chilometri con 5.700 metri di dislivello. Le strade regionali coinvolte dalla tappa sono: la Sr 204 Belluno Mas, la Sr 203 Agordina e la Sr 48 delle Dolomiti. Mentre le provinciali sono: la Sp422 dell'Alpago e del Cansiglio, la Sp28 delle Coste d'Alpago, la Sp423 del Lago di Santa Croce, la Sp 31 Nevegal, la Sp 563 di Salesei, la Sp 641 del Passo Fedaia, la Sp 251 della Val di Zoldo e Val Cellina e la Sp 638 del Passo Giau. Siamo pronti a partire - conclude Veneto strade -, gli appalti sono stati fatti e tutti i relativi dettagli definiti. È sufficiente dare il via che probabilmente, per cominciare, avverrà nella parte bassa della provincia. Questo perché nell'Alto Agordino/Cadore c'è in giro ancora molta neve che attendiamo se ne vada del tutto prima di aprire i cantieri. Nel complesso, in questa ampia mole di interventi, daremo il nostro massimo affinché l'immagine della provincia di Belluno, dal territorio bellissimo, ne esca in televisione, di fronte a milioni di spettatori, il migliore possibile».

Raffaella Gabrieli

