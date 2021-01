LA CORSA

BELLUNO Dall'inizio del nuovo anno Belluno ha un nuovo primato. No, questa volta, niente di negativo. È la provincia che ha vaccinato di più rispetto alla quantità di vaccino disponibile. L'Usl 1 Dolomiti ha infatti somministrato già 1.277 dosi, pari al 54% di quelle arrivate alla Farmacia del San Martino. La media regionale è circa del 35%. Ieri, in modalità drive-in è stato il turno dei 223 medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, usca, continuità assistenziale, etc.). Una ventina di loro non è riuscita a raggiungere Belluno a causa del maltempo e ha chiesto un nuovo appuntamento che verrà comunicato in settimana. In totale, nell'intera giornata, sono state eseguite 168 vaccinazioni.

IL PRIMO MEDICO

A rompere il ghiaccio, nel parcheggio riservato all'attesa post vaccinazione, è stato Paolo Fadigà, medico di base nel Basso Agordino: «Sono pienamente fiducioso nel vaccino. A chi non vuole farlo direi che forse è contento di questo modo di vivere in cui non si hanno più certezze o possibilità di contatto con le persone. Il virus è un salto nel vuoto: non è assolutamente vero che solo l'anziano con patologie pregresse può avere conseguenze serie». Quindi l'importanza di vaccinarsi: «Parla la storia dell'umanità e della medicina. Solo il vaccino ha permesso di uscire dalle grandi pandemie mondiali. È l'unica arma che abbiamo, visto che non ci sono farmaci o terapie che consentano a priori di superare l'infezione». Non stupisce che la risposta dei medici territoriali sia stata alta perché «la pressione ormai è fuori controllo e si accumula a tutto l'ordinario. È un peso che ha schiacciato anche le festività: cellulare sempre acceso, chiamate, messaggi, mail. Nella gente c'è molta paura». Poco lontano c'era Nazareno Giubilei, segretario di Sumai Assoprof (sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria). «Sono felice per me ma soprattutto per gli altri ha spiegato Io faccio l'oculista. Visito le persone ogni giorno. Sapere che possono avere una sicurezza maggiore da parte nostra è molto importante. Vedo il vaccino come un meccanismo di sicurezza personale e un gesto di altruismo nei confronti dei nostri pazienti e dell'intera comunità».

«OBBLIGO MORALE»

Per Laura Giuri, medico di base a Pedavena, vaccinarsi «è un obbligo morale ed etico per chi esercita la nostra professione». Un medico non può esimersi al farlo: «Il vaccino è arrivato in una situazione particolare ed è la nostra unica speranza. La pressione che abbiamo è notevole perché le persone sono stressate. Qualcuno ha chiamato per chiedere del vaccino ma è ancora presto. Altri preferiscono aspettare e capire cosa succederà a noi (ride, ndr)». C'è anche chi è arrivato dal Comelico, nonostante le difficoltà legate alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. «Sono partito alle 10 e ora sono quasi le 12 ha raccontato il medico di base Tiziano Favaretto Non potevo mancare all'appuntamento. Il vaccino è stato giudicato sicuro e sono tranquillo. A tutti quelli che mi chiamano per avere informazioni rispondo che è giusto farlo». Soddisfazione anche dall'Usl 1 Dolomiti. «È stata una giornata positiva ha commentato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Alcuni sono arrivati addirittura alle 7. Durante la settimana partirà la vaccinazione nei contesti istituzionali, sabato e domenica quella territoriale. Dopo tre settimane si replica coi richiami. L'idea è di inserire altri blocchi istituzionali nei fine settimana, come le Forze dell'ordine».

IL BOLLETTINO

Nel frattempo è pesantissimo il bollettino sui ricoveri fornito ieri sera dall'azienda sanitaria. Belluno è in fascia 5, quindi la massima, sia sui pazienti in area sub-intensiva (119) sia su quelli nelle Terapie Intensive (17). A cui si aggiungono le 45 persone ricoverate negli ospedali di comunità. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morti 4 pazienti covid: tre al San Martino di Belluno, una 81enne in Pneumologia Covid, un 63enne in Rianimazione, un 90enne in Medicina, e una di 92 anni in Geriatria a Feltre.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA