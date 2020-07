PREVENZIONE

TREVISO Sono già oltre 200 le aziende che si sono rivolte al Centro di Medicina per dare ai propri lavoratori la possibilità di sottoporsi al test sierologico per il coronavirus entro la fine di agosto. La richiesta era calata con l'inizio dell'estate. Ma il caso dell'imprenditore vicentino ha fatto risalire l'attenzione nel giro di pochi giorni. «Adesso siamo nella fase 2-bis», sintetizza Vincenzo Papes, amministratore delegato del Centro di Medicina.

SECONDO ROUND

Alcune aziende avevano già fatto i test sierologici poco dopo Pasqua. E anche queste ora chiedono un nuovo giro di controlli. A tutto ciò, inoltre, si aggiungono le richieste dei cittadini, che invece non sono mai calate. Nei poliambulatori privati è possibile fare il test sierologico, con prelievo venoso, sborsando 50 euro. Oppure il tampone naso-faringeo, a fronte di un conto di poco superiore ai 100 euro. «Con l'arrivo dell'estate la richiesta di test è progressivamente calata. Il caso Vicenza, però, ha fatto rialzare l'asticella dei contatti di aziende che da lunedì stanno prenotando nuove ripetizioni di test sierologici per i propri dipendenti rivelano dal Centro di Medicina sono 200 quelle che hanno già prenotato e molte stanno chiamando per informazioni». «Le aziende tornano a chiederci di effettuare i test in struttura, diventando ancora protagoniste di quella indagine di sieroprevalenza che significa da un lato attenzione alla sicurezza dei propri collaboratori ma anche trasparenza verso la comunità locale spiega Papes per questo mi sento di chiamare questa la fase 2-bis. Ciò a dimostrazione che la fase 2 ancora non si è conclusa. Gli imprenditori sono coscienziosi, intendono sì mandare avanti l'attività produttiva, ma in condizione di massima attenzione verso le proprie risorse. Oltre alle attività economiche, in vista di settembre si stanno facendo avanti anche associazioni ed enti locali che intendono supportare l'indagine nazionale di sieroprevalenza».

COLLABORAZIONE

Il Centro di Medicina aveva già stretto collaborazioni con più di dieci Comuni trevigiani, dove sono state eseguite delle indagini a tappeto, sempre su base volontaria. Adesso il cerchio si allarga. I test sierologici chiesti dalle aziende vengono effettuati con l'esame completo del sangue venoso prelevato dal braccio. Non si tratta degli esami rapidi, chiamati saponetta, che partono da una piccola puntura sul polpastrello di un dito. L'esito dei test sierologici viene fornito nel giro di al massimo due giorni. Al laboratorio di analisi dei poliambulatori privati afferiscono più di cinquanta punti prelievo da tutto il Veneto, oltre a Pordenone e Ferrara. «Rendiamo fruibile ad aziende, enti e associazioni uno strumento che potrà aiutare a individuare chi è venuto a contatto con il virus, contribuendo ad aumentare la fiducia ora che stiamo gradualmente tornando alla nostra vita tira le fila il dottor Ferruccio Mazzanti, referente dell'attività diagnostica di laboratorio questa attività ci candida a partecipare a quella indagine epidemiologica per una radiografia completa dell'Italia colpita dal Covid-19». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

