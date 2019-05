LA CORDATA UDINE Il bando per l'accoglienza di 1.100 richiedenti asilo in strutture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CORDATAUDINE Il bando per l'accoglienza di 1.100 richiedenti asilo in strutture al di sotto dei 50 posti aveva visto una doppia offerta. Ma all'esito è stato ammesso solo il raggruppamento formato da Codess Fvg, centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, dalla cooperativa sociale Aracon e dal consorzio di cooperative sociali Il Mosaico. Esclusa, invece, la cordata composta da Centro Balducci, Oikos Udine e Ics Ufficio rifugiati, che avevano presentato un progetto al rialzo.I POSTIIn totale, come spiega il presidente de Il Mosaico Mauro...