Incoraggiare i talenti locali, perché tutti possano essere protagonisti, con le loro passioni, con i loro talenti. La Cooperativa di Cortina intende trasformare questo periodo di distanziamento sociale in una opportunità. Terminata questa esperienza, sarà dedicato uno spazio all'interno della sede, per esporre i lavori artistici eseguiti in questo periodo di quarantena. «Che sia una poesia, un disegno, un dipinto, una scultura, un lavoro ad uncinetto: non diamo limiti al genio creativo. Da sempre la valle d'Ampezzo è un crogiolo di gente ingegnosa ed artistica, andiamone fieri!» - è l'esortazione della Cooperativa: «Protagonista sei tu! Con i tuoi talenti e le tue passioni. Tu, che fai di questo tempo un'occasione per creare qualcosa di magico, unico, tuo. Le opere saranno fotografate e poi una copia verrà esposta, con una breve presentazione dell'autore. Non occorre essere grandi artisti, ma avere qualcosa che appassiona da condividere. Coraggio, fatevi avanti! E raccontiamo questo periodo storico anche attraverso le vostre creazioni». La Cooperativa di Cortina intende così incoraggiare i talenti locali, affinché possano essere d'esempio anche ad altri, a fare altrettanto e creare una rete reale di possibili interessanti connessioni. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@coopcortina.com oppure telefonare allo 0436-861245.

Marco Dibona

