La coop del barbone: un successo

L'INTERVISTATREVISO «Tu avevi dubbi? No? Io sì, tanti». Ugo Benevenuto è sincero. Un anno e mezzo fa non immaginava come sarebbero andate le cose. Assieme all'amico Luciano Lucca si è lanciato in un'avventura che a raccontarla non ci si crede. Entrambi senza fissa dimora, ospiti del dormitorio di via Pasubio e della Caritas per mettere assieme pranzo e cena. Senza un euro, senza niente se non la voglia di non arrendersi. E durante una notte insonne, Ugo chiede a Luciano: «Perché non mettiamo in piedi un'attività?». Parole da matto...