L'INIZIATIVA

VENEZIA Una raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica sugli anticorpi monoclonali per combattere il Covid 19. A partire da oggi e fino al 6 gennaio prossimo, Coop Alleanza 3.0 promuove un crowfunfing a sostegno della ricerca su quella che dalla comunità scientifica viene considerata una tra le più innovative terapie anti Covid, in grado di neutralizzare il virus e che vede coinvolti i supermercati Coop del Veneto.

In ogni punto vendita Coop è infatti possibile effettuare una donazione destinata alla Fondazione TLS, ente benefico privato in prima linea nella ricerca finalizzata alla messa a punto di terapie anti Covid complementari al vaccino.

Si tratta di un progetto di sostegno economico alla ricerca scientifica spiega Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze ma vuole essere anche un contributo di tipo cooperativo che nasce attraverso la consapevolezza dei consumatori che vengono a fare acquisti nei nostri punti vendita su quanto sia importante la ricerca scientifica per combattere il Covid.

Dobbiamo far conoscere lo stato della ricerca scientifica di alto livello sottolinea Rino Rappuoli, coordinatore Mad Lab di TLS che è indispensabile per aiutarci a risolvere un problema immediato qual è quello della pandemia, è importante sapere anche che quando è di alto livello la ricerca scientifica può favorire la creazione di posti di lavoro altamente qualificati e rappresentare un motore per l'economia, dando ai giovani ricercatori italiani l'opportunità di fare ricerca nel nostro territorio.

TLS , beneficiaria del crowfunding di Coop, è una fondazione senza scopo di lucro a prevalente partecipazione pubblica, impegnata nella ricerca e nell'innovazione scientifica, che per statuto si pone l'obiettivo di svolgere il compito di facilitatore del dialogo tra enti pubblici e soggetti privati, affinché ciò si traduca nella messa a punto delle terapie più avanzate. La nostra missione sociale è lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ricorda Andrea Paolini , direttore generale TLS e tutto quello che noi riceveremo in termini di risorse attraverso iniziative come questa , verrà reinvestito su quello che è il cuore pulsante della ricerca, ovvero l'investimento nelle tecnologie e nei laboratori e la valorizzazione dei migliori talenti. (p.guid.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA