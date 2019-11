La conversione dell'artigiano delle barche: «Oggi voterei Sì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOVENEZIA Saverio Pastor è un artigiano che si occupa di un settore particolare: le barche a remi. Un mondo oggi attaccato dal moto ondoso e dall'invasione di turisti che alle barche a remi preferiscono le imbarcazioni a motore. È uno dei pochi rimasti in Laguna a svolgere questo mestiere. Famoso per le sue forcole, Saverio non vuole andarsene da Venezia. Proprio per questo, lui, che i referendum li ha vissuti tutti, ha cambiato opinione. Come può influenzare un voto la sua attività? «Venezia è una città nata sull'acqua. In...