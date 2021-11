Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CONVENZIONEJESOLO Vaccini anti-covid, scade al 31 dicembre la convenzione tra l'Ulss4 e la Jesolo Turismo, la partecipata del Comune che gestisce il PalaInvent. Dallo scorso gennaio il palazzo del turismo di piazza Brescia è stato utilizzato per la vaccinazione di massa, diventando un punto di riferimento non solo per i cittadini di Jesolo ma anche di Cavallino-Treporti, Eraclea, Musile e degli altri comuni del Sandonatese. Una struttura...