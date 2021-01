Nella nuova serie della Lux Vide non mancheranno i colpi di scena. La miniera allestita sopra Rio Gere, dove una grossa compagnia ha scoperto un giacimento di nichel, troverà i valligiani pronti a tutto pur di fermarne lo sfruttamento ma saranno tante le storie rosa. Come ha sottolineato Luca Bernabei: «Siamo stati attenti alle difficoltà del momento, abbiamo preferito proporre una narrazione più leggera perchè oggi più che mai la gente ha bisogno di sorridere, siamo tutti provati». Entra la biondissima Aurora Ruffino nei panni di una donna, Dafne, il cui misterioso caso avrà risvolti nella vita di Vincenzo e Francesco. Nonostante i casi gialli di puntata, la serie propone il ritorno ad una linea più family e frizzante. Registi sono: Jan Maria Michelini ( lead), Cosimo Alemà, Beniamino Catena. Head writer: Mario Ruggeri. Per il futuro le anticipazioni di Bernabei: «Spero e conto di continuare la serie ancora fra Cortina e Cadore dove siamo stati accolti molto bene, ci siamo sentiti a casa. Ma stiamo lavorando anche per portare una nuova serie internazionale così che queste meravigliose montagne siano conosciute in tutto il mondo». (G.B.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

