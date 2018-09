CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONQUISTAUDINE La breast unit udinese prende finalmente avvio e all'Asuiud nasce la struttura operativa semplice dipartimentale (Ssd) di Chirurgia senologica nell'ambito del Dipartimento di chirurgia generale. Finora l'Azienda di Udine era sprovvista di una struttura senologica ben identificata a differenza di quanto accade in altre Aziende regionali di analoga complessità aspetto questo che compromette la possibilità di accreditare una breast unit secondo dell'European Society of Breast Cancer Specialists, oggi indispensabile per un...