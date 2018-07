La Confraternita dell'aquila, la setta che con l'esoterismo copriva lo spaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SETTA MESTRE Il clan affondava le sue origini in una setta esoterica. Una confraternita cultista nigeriana, chiamata, SFC: «The supreme Eiye Confraternity». Tradotto: la conraternita dellaquila, strutturata in articolazioni nazionali dette Aviary (voliere) suddivise in sezioni provinciali chiamate nest (nido). Il collegamento della banda con la confraternita era Ifeanyi Ahama, 23 anni. Era lui, infatti, a essere il rappresentante locale dell'organizzazione. È un suo messaggio a rivelare questo particolare contesto, inviato il 24...