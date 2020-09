LA CONFERMA

ROVIGO Il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille, nelle lista Il Veneto che vogliamo, non ha raggiunto le sue 2.038 preferenze da principiante o per sola simpatia, ma da persona qualificata e competente, capace di penetrare con la concretezza che lo contraddistingue già nel suo amministrare il Comune e apprezzata anche in tutta la provincia di Rovigo.

Come è nata l'idea di coinvolgersi in queste elezioni e in così poco tempo a disposizione? «Potrei dire che il tutto è scaturito da un dialogo diretto ed esplicito con il candidato a governatore del Veneto Arturo Lorenzoni durante un incontro organizzato a San Bellino con tutti i giovani della diocesi di Adria-Rovigo, dove sono state toccate tante tematiche ambientali».

FONTE DI ISPIRAZIONE

«Le tematiche ambientali sono care ai giovani e per me fonte di ispirazione - continua D'Achille - tanto che, nel tempo, mi ha portato ad avere con loro un dialogo proficuo. La fase due è stata l'essere coinvolto nel gruppo che sosteneva Lorenzoni fino alla richiesta della mia candidatura. Ho fatto una campagna elettorale entusiasmante. Uscire dalla piccola realtà virtuosa di San Bellino mi ha permesso uno sguardo d'insieme di tutto il Polesine. Ho conosciuto realtà imprenditoriali e persone che investono nel territorio e che meriterebbero essere valorizzate e supportate di più».

CAMPIONE DI PREFERENZE

Un risultato importante. Oggi Il Veneto che vogliamo è al primo posto nel capoluogo per preferenze davanti a tutti gli altri candidati. Facendo il rapporto tra preferenze e percentuale di voto della rispettiva lista, D'Achille risulta il più alto dei candidati del Polesine. Nello scenario regionale Il Veneto che vogliamo ha ottenuto una percentuale bassa (2.1%) e ha espresso per questo un solo candidato consigliere.

«La provincia di Rovigo è al secondo posto in tutta la regione dopo l'unico seggio assegnato a Padova - aggiunge D'Achille - ora continuerò a lavorare come sindaco, ma ho oggi una prospettiva sul nostro territorio polesano che mi ha offerto con entusiasmo, nuovi stimoli e maggiori idee».

Attraverso i social, il sindaco di San Bellino ha ringraziato gli elettori dei vari comuni polesani affermando che la preferenza nei suoi confronti ha sottolineato il desiderio di una politica rinnovata, di un respiro e di un metodo nuovo: «Un filo conduttore che dovrà unire i bisogni delle piccole comunità con il capoluogo per un progetto complessivo sul Polesine».

L'IMPEGNO

«Continuerò a utilizzare alcune parole chiave che potrebbero essere declinate oggi con una visione più ampia, in relazione con i colleghi sindaci del territorio. Potremmo sviluppare nuove riflessioni e azioni condivise: cittadinanza attiva, coinvolgimento, concretezza, ispirazione alle buone pratiche. Tutto all'interno di un focus ambientale. Conta più condividere che convincere con le parole. In questo periodo in cui i dibattiti politici sembrano tifoserie, noi tutti dobbiamo tifare per il Polesine, per l'ambiente, per il decoro urbano, per comuni sempre più accessibili, attrattivi per nuovi cittadini residenti e attività produttive artigianali. Il futuro è nelle nostre mani», conclude D'Achille.

Daniela Malin

