LA CONFERMA

BELLUNO Lorraine Berton confermata alla presidenza del gruppo tecnico Sport e grandi eventi: «Un atto di fiducia nei miei confronti» commenta soddisfatta la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. Un annuncio importante per l'imprenditrice bellunese che arriva in un momento storico difficile per il territorio, costretto a fare i conti con le conseguenze del Covid-19 ma anche ricco di sfide per gli appuntamenti dei prossimi anni, in particolare Mondiali e Olimpiadi a Cortina.

LA NOMINA

È stato il nuovo consiglio di presidenza di Confindustria guidato da Carlo Bonomi a confermare Lorraine Berton alla presidenza di questo settore così delicato, che nei prossimi giorni dovrà essere ricomposto per diventare operativo già dal mese di luglio. La delibera è stata approvata il 27 maggio e condivisa definitivamente dal Consiglio generale nei giorni scorsi. Il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti entra così nella nuova squadra di ciale dell'Astronomia, con un incarico importante, a fianco del neopresidente Carlo Bonomi, del Consiglio di presidenza e, in particolare, del vicepresidente con delega all'organizzazione Alberto Marenghi. In totale i Gruppi tecnici sono 16 e di questi solo 7 sono presieduti da figure esterne al Consiglio di presidenza.

LA DICHIARAZIONE

«Ringrazio il presidente Carlo Bonomi, il suo vice Alberto Marenghi e tutto il Consiglio di presidenza per la fiducia nei miei confronti afferma Lorraine Berton . Si tratta di un riconoscimento importante, a livello nazionale, per Confindustria Belluno Dolomiti. Abbiamo davanti mesi e anni di intenso lavoro, con l'obiettivo di far sì che i grandi eventi internazionali, non solo sportivi, siano concretamente un'opportunità di crescita per il sistema delle nostre imprese, di valorizzazione del Made in Italy e di crescita economica per i territori. I grandi eventi possono infatti rappresentare un'occasione di rilancio per tutti i settori colpiti dalla crisi economica, primo fra tutti il comparto turistico. In questo l'Associazione può e deve svolgere un ruolo da protagonista, mettendo in campo professionalità, competenze, idee, progetti e soprattutto entusiasmo e fiducia».

Eleonora Scarton

