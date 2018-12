La conferenza di fine anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTO ROMA Quasi tre ore di conferenza stampa sono state una bella prova per il premier Giuseppe Conte. La consacrazione della sua crescita come figura politica confermata dall'alto gradimento degli italiani per il suo profilo da democristiano molto sornione e al tempo stesso scolorito quanto basta pur di emergere esercitando l'arte della mediazione sui mille fronti, interni ed esterni, di un esecutivo difficile.Ha parlato molto ieri il premier, scoprendo la sua fede sportiva giallo-rossa ma anche l'assoluta fedeltà alla formula...