LA CONFERENZA

CORTINA D'AMPEZZO Bene ha fatto il governo a finanziare opere sul territorio, per i Mondiali di sci. Lo pensa il 78.7 per cento delle 2.054 aziende che hanno partecipato al sondaggio voluto dal commissario governativo alle opere di Cortina 2021, commissionato da Sose spa e realizzato da Format Research. Lo studio è stato coordinato dal professor Francesco Decarolis dell'Università Bocconi. Lo scopo è valutare l'impatto economico e di immagine dei Mondiali. Sono stati sentiti imprenditori della provincia di Belluno, Veneto, Nord Italia. I risultati sono favorevoli: più del 60 per cento degli intervistati ha apprezzato la conclusione degli interventi nei tempi stabiliti; il 62.7 ritiene che gli investimenti fatti dal governo si tradurranno in un'eredità stabile per il territorio. La percezione diffusa è positiva, anche se poche aziende sono state coinvolte direttamente: soltanto il 3.5 per cento degli intervistati avrà benefici diretti; 7.1 in maniera indiretta, nel periodo 2018-2020. In quanto alla riduzione di fatturato, se i Mondiali non ci fossero stati, fra le imprese coinvolte il 77.2 per cento afferma che ci sarebbe stato un calo. Queste stesse aziende sostengono di aver realizzato in media il 5.9 per cento del loro fatturato 2020 grazie ai Mondiali.

LA PRESENTAZIONE

I dati sono stati presentati ieri, nell'incontro Ma come fanno bene i Mondiali all'economia e all'immagine Italia!. Il commissario Valerio Toniolo assicura: «L'analisi delle statistiche si consoliderà a giugno, con i dati definitivi, che ci consentiranno di vedere, in modo scientifico, cosa è successo ai comuni e alle imprese del territorio, con i Mondiali di Cortina, anche in termini di occupazione. Tutto ciò in proiezione verso i Giochi olimpici invernali 2026. Se la pandemia ha piegato l'economia, i Mondiali hanno dato ossigeno alle imprese, a Cortina, al Veneto e al made in Italy».

PAROLA DI BERTON

Secondo Lorraine Berton, presidente del gruppo tecnico sport e grandi eventi di Confindustria e presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, «i dati favorevoli non mi sorprendono e sono significativi. Questo è soltanto l'inizio di un periodo favorevole all'Italia. I grandi eventi ci devono far capire che possiamo portare un valore aggiunto alla nostra manifattura. C'è un'Italia che dimostra di saper fare. Nei prossimi anni, sino alle Olimpiadi 2026, ci saranno tanti grandi eventi in Italia: c'è tantissimo lavoro da fare. La legacy di questi eventi, per la montagna, è questione di vita o di morte».

L'AMMINISTRATORE PUBBLICO

«La mia amministrazione crede nei grandi eventi, occasione di visibilità e opportunità di rilancio - assicura il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina -. Questi dati ci confermano anche il ritorno economico. La sinergia fra pubblico e privato è stata essenziale per i Mondiali 2021 ed è un impegno per le Olimpiadi 2026».

IL PRESIDENTE

Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, ha sottolineato la sostenibilità dell'evento: «È più che incoraggiante. Ci conferma la nostra direzione per il futuro, c'è la consapevolezza che la linea è stata tracciata. Non si deve più vedere la sostenibilità ambientale come antagonista della sostenibilità economia o sociale». Fatto 100 l'investimento ambientale realizzato dalle imprese coinvolte, 72,6 riguarda il risparmio energetico; 38,1 la gestione differenziata dei rifiuti; 16.9 l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

PADRIN E LA LEGALITÀ

Roberto Padrin presidente della Provincia di Belluno, ha introdotto un tema diverso: «I Mondiali sono stati una grandissima opportunità, molte aziende hanno lavorato per l'evento. In vista delle Olimpiadi 2026 chiediamo meno burocrazia nell'iter delle infrastrutture, per vedere le opere fatte in tempo. La prefettura di Belluno attua un rigoroso controllo sulla legalità, laddove sappiamo che i grandi eventi diventano appetibili per infiltrazioni che possono distruggerli».

IL CANOTTIERE

A nome del Coni, è intervenuto il segretario generale Carlo Mornati, ex campione di canottaggio: «Non avremmo ottenuto i Giochi invernali 2026 se non ci fossero stati questi Mondiali 2021. L'Italia è numero 1 nell'organizzazione e lo sta dimostrando nelle difficoltà. Qui a Cortina non c'è la percezione della pandemia: tutto funziona, mentre lo sport nel mondo è fermo. Sono stati capaci di cambiare strategia continuamente, per adattarsi: prima per la presenza o meno del pubblico; poi per l'ipotesi o meno del rinvio di un anno; c'è stato il maltempo che ha rallentato l'avvio. Alla fine ha vinto il pragmatismo di queste zone, del Veneto, dell'Italia. Siamo già partiti per fare bene i Giochi 2026».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA