LA CONDANNA

TREVISO «Una nottata da dimenticare, macchiata da fatti gravissimi che vanno condannati senza esitazione né mezzi termini». Così Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility Srl, commenta i due episodi registrati la notte tra lunedì e martedì nel Trevigiano e a Lampedusa, nelle sedi in cui la società presta assistenza e ospitalità ai richiedenti asilo. Due episodi che non sono direttamente connessi, ma che al contempo delineano in modo granitico le due facce della stessa medaglia: il clima di estrema tensione che in questo periodo avvolge e unisce il tema dell'immigrazione, la politica e l'onnipresente Coronavirus. Se a Dosson l'aggressione nei confronti degli agenti di polizia è partita dallo strascico di proteste messe in atto dagli stessi ospiti, a Lampedusa è stata invece una mano estranea ad appiccare il fuoco lanciando un messaggio tanto evidente quanto di sconosciuta matrice.

COMPORTAMENTI NOTI

«I protagonisti dell'increscioso lancio di pietre verso l'auto della polizia sono sempre loro. Sempre gli stessi, pochi, ospiti che da mesi continuano a creare problemi spiega Marinese riferendosi alla sassaiola di Casier. È un gruppo relativamente piccolo rispetto alla grande quantità di profughi che alloggiano nella struttura, eppure riescono a fare il bello e il cattivo tempo. Da giugno hanno messo in atto decine di comportamenti violenti, dai ripetuti danneggiamenti fino alle aggressioni e ai sequestri di operatori e del personale sanitario incaricato di eseguire su di loro i tamponi. E poi ancora proteste, disordini. Tutte azioni che, specie in quest'ultimo periodo, ci hanno di fatto impedito di lavorare, di separare gli ospiti positivi al Covid dai negativi, di procedere con i protocolli sanitari». Sul loro destino Marinese è chiarissimo: «Lo chiediamo dal 10 giugno: devono essere adeguatamente puniti per le loro azioni e allontanati».

MESSAGGIO ESPLICITO

Non meno dei disordini trevigiani, a preoccupare il presidente di Nova Facility è anche il rogo doloso di contrada Imbriacola. «Un gesto ignobile e un inaccettabile atto intimidatorio a cui risponderemo con l'unico modo che conosciamo: con il lavoro» spiega. Sul dolo pare non vi siano dubbi, ma l'autore resta ignoto: «All'1.30 un volontario ha posteggiato il furgone (a noleggio ndr) nel parcheggio esterno del centro d'accoglienza. Ogni sera l'ultimo mezzo utilizzato per trasferire i migranti dal porto alla struttura resta fuori, perché all'interno non c'è abbastanza posto racconta. Il volontario ha visto un'auto scura: una presenza strana a quell'ora in una via dove non c'è nulla oltre a un pugno di case, ma non vi ha fatto troppo caso. Meno di mezz'ora dopo qualcuno ha invece allertato i pompieri per le fiamme partite proprio dal furgone. Attorno c'erano tracce di un accelerante per accendere i caminetti. Io non sono un investigatore, ho sporto denuncia e i carabinieri faranno tutte le indagini del caso, ma mi pare evidente che siamo davanti a un'intimidazione». In precedenza nessuna minaccia o avvisaglia sarebbe arrivata alla società: «Tra giugno e luglio sull'isola erano state bruciate un centinaio di barche usate dai migranti per arrivare. Ora questo, in campagna, contro qualcuno che non fa altro che offrire aiuto conclude Marinese. Paura per la nostra incolumità? No, ma un atto becero come questo non lascia indifferenti. Ringraziamo invece le autorità e in primis il prefetto di Agrigento per la solidarietà dimostrataci. Non ci fermeremo».

