LA CONCOMITANZA

BELLUNO Quasi una beffa. Da una parte sale il de profundis al Nevegàl, con la chiusura della stagione invernale all'orizzonte perché mancano gli impianti di risalita. Dall'altra c'è la bella notizia, portata con orgoglio dal presidente regionale dei Maestri di sci, Luigi Borgo: la ex Sala De Luca, a Borgo Pra, il 10 ottobre, aprirà le sue porte come nuova sede veneta dei Maestri di sci. «Belluno è percepita da noi come la capitale, lo dimostra la scelta operata un anno fa di far partire il cantiere che ha trasformato l'edificio, che era una falegnameria, nella casa di 1500 maestri, di cui 1000 bellunesi. Non è un caso, insomma, che qui a Belluno, città ai piedi del Nevegàl, abbiamo creato la base istituzionale dello sci veneto». Per lui, insomma, se Verona coincide con opera lirica e Treviso con prosecco, il binomio Belluno-Nevegàl significa neve, sci e scuola che insegna a muovere i primi passi ai bambini di tutto il Veneto.

IL TAGLIO DEL NASTRO

La betoniera è ancora là, nel giardino. In realtà mancano solo le rifiniture, ma ci siamo. Quella che era un luogo di conferenze noto a tutti i bellunesi, dopo i lavori di restyling iniziati il 21 luglio, cambia insegna: lo storico edifico in riva al torrente Ardo diventa il punto di riferimento dei Maestri di sci del Veneto. E sarà la piazzetta dedicata a San Lucano, a Borgo Pra, a fare da cornice alla festa di 1500 maestri, di cui 1000 bellunesi. Qui si terrà il taglio del nastro, tra autorità e tutti i cittadini che vorranno stringersi intorno ai maestri. Quindi calici alzati e la visita guidata, in ottica sicurezza, all'edificio di 500 metri quadri acquistato dai Maestri dagli eredi del mecenate bellunese Francesco De Luca. Nella ex Sala De Luca si entrerà a gruppi, accompagnati dai consiglieri del Collegio dei Maestri di sci, dai consiglieri dell'Associazione Maestri di sci, dai direttori della Scuole di sci. Se lo sguardo è al futuro, non ci si dimentica del passato: «Ecco che abbiamo stampato molte copie di un opuscolo che ripercorre la storia del fabbricato precisa Borgo, vicentino di Valdagno e consegneremo un portachiavi che vuole essere simbolico, come dire che ognuno ne ha idealmente le chiavi». Gli inviti sono stati spediti. A sportivi, amministratori, rappresentanti delle istituzioni. Un nome è sicuro: «Ci ha già confermato la sua presenza il presidente nazionale dei Maestri di sci, il valdostano Giuseppe Cuc». Chissà, poi, chi risponderà all'invito. Il governatore Luca Zaia? Il presidente della Provincia, Roberto Padrin? Il sindaco di Belluno (in questi giorni sotto attacco per una lenta gestione del caso Nevegàl), Jacopo Massaro? Intanto una cordata di imprenditori sta lanciando un ultima ancora di salvezza. «Per questo il Collegio dei maestri del Veneto vuole ancora credere nella soluzione che farà riaprire gli impianti, noi a collaborare ci siamo», conclude Borgo, ricordando che ogni inverno sono 5000 i bambini e i ragazzi che, anche grazie ai corsi organizzati dagli istituti scolastici, iniziano sulle piste del Colle a mettersi ai piedi sci e scarponi.

Daniela De Donà

