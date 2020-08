LA COMUNITA'

SAN DONÀ «Faremo ricorso contro l'espulsione dell'imam Abdel Moez Alaila». Parola di Abdel Hakim Rachki, presidente dell'associazione culturale islamica La pace, per la quale l'imam predicava tutti i giorni nella moschea al centro Heliantus, in via Calnova a San Donà.

Rachki è di origine marocchina e il suo gruppo conta un centinaio di iscritti, musulmani di diverse nazionalità. E tutti difendono la loro guida religiosa. «Siamo increduli spiega il presidente, a nome del gruppo Domani (oggi per chi legge, ndr) ci rivolgeremo a un avvocato per difendere l'imam. Il nostro gruppo inizierà una colletta per riuscire a pagare le spese legali. Siamo convinti che sia una brava persona, che vuole bene all'Italia e agli italiani. Nella moschea di San Donà non ha mai pronunciato alcun discorso estremista».

VIAGGI IN EUROPA

«Ho preso paura dopo aver letto le accuse che gli sono state rivolte continua Rachki : tutto questo non è possibile. Per conto nostro ha viaggiato in tutta Italia e anche in altri Paesi europei». Perché l'imam viaggiava? «Serviva - spiega Rachki - per raccogliere fondi presso le altre comunità islamiche e indirizzarli sulla moschea di San Donà. Intendiamo acquistare quella attuale all'Heliantus, per l'immobile servono 230mila euro e da cinque anni abbiamo avviato la raccolta. Le comunità islamiche si aiutano a vicenda, e noi con una certa frequenza mandavamo il nostro imam in Germania e in Danimarca, ma anche a Brescia e Milano: in quest'ultima città conosceva già qualcuno. Nessuno si è mai lamentato dei suoi sermoni. Che io sappia non è mai stato in Belgio o in Francia, che vengono indicati tra i Paesi che avrebbe frequentato, tra le accuse che gli sono state rivolte».

FERMATO IN GERMANIA

«Circa nove anni fa era già stato a predicare in Germania e una volta era stato fermato dalle autorità tedesche ricorda Rachki - ma dopo due giorni era stato rilasciato perché avevano capito che nel suo sermone aveva solo detto quanto indica il Corano. Era tornato in Germania, infatti, e non c'era più stato alcun problema. Ho una ventina di registrazioni delle sue prediche a San Donà, se qualcuno vuole ascoltarle sono a disposizione. Mai, mai, mai ha detto una parola a favore del terrorismo. È un imam tollerante: anche quando vede delle donne musulmane senza il velo non ha mai permesso a nessuno di rimproverarle. Anche con i giovani ha sempre lavorato bene».

Rachki precisa che sono tante le iniziative all'insegna della trasparenza che l'imam ha sostenuto e promosso. «Una volta arrivato, nel 2017, aveva promosso una cena con le nostre specialità dopo il Ramadan all'esterno della moschea a cui aveva preso parte anche il sindaco Andrea Cereser. Ci aveva detto: Portate qui gli italiani, invitate il sindaco, dobbiamo far vedere chi siamo e la nostra cultura. In dicembre insieme avevamo fatto gli auguri di buon Natale al sindaco. L'ultima iniziativa era stata una raccolta di fondi donati al Comune durante l'emergenza sanitaria: 4mila euro consegnati alla Protezione civile. In quell'occasione per primo aveva detto: Cercate di aiutare il Comune».

Altri esponenti dell'associazione La pace - che preferiscono rimanere anonimi - confermano che «l'imam non ha mai parlato contro l'Italia, altrimenti noi stessi avremmo chiesto la sua espulsione. Per questo ci sembra molto strano quanto accaduto. Anzi ha sempre detto di essere contro l'Isis, diceva: quelli non c'entrano niente con l'Islam, non sono musulmani, ma un'altra cosa. Non possiamo entrare nel merito perché non abbiamo visto le accuse che gli sono state rivolte, in ogni caso la nostra moschea non c'entra».

Davide De Bortoli

