La comunità di Valvasone Arzene è in lutto per la morte della piccola Isabel, 8 anni, avvenuta all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste. La bimba, dopo aver trascorso una giornata di festa, quella di Lunedì dell'angelo, assieme ai genitori, sorridendo alla vita, tra tante piccole cose gioiose, aveva iniziato a non sentirsi bene. Isabel è stata subito trasportata all'ospedale di San Vito e, successivamente, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, è stata portata d'urgenza in elicottero all'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. Nonostante il prodigarsi dei medici, nella serata di venerdì la bimba è deceduta. Un evento improvviso. Ancora da capire. Ma è difficile trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento e il senso di angoscia che prova chi ha conosciuto e amato la piccola e lo sconforto che una perdita così repentina genera. «Isabel era una bimba speciale - la ricorda la mamma con grande forza, nonostante il dolore straziante - che amava la vita. Ci regalava ogni giorno una gioia e noi eravamo stupiti della sua grande energia. Faceva catechismo a Valvasone e frequentava i centri estivi ad Arzene. Le piaceva molto la religione. E poi faceva ginnastica artistica. Era dappertutto e tutti le volevano bene».

A pagina XVII

© RIPRODUZIONE RISERVATA