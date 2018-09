CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMUNICAZIONEROMA C'è il cuoricino azzurro che fa l'occhiolino e c'è il braccio forzuto che nel metalinguaggio social vuol dire forza, noi non molliamo. C'è lo smile con gli occhi a cuore e lo smile col sorrisone. Non è una chat di classe di seconda media. E' la pagina instagram del vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.L'avevano annunciato qualche giorno fa da palazzo Chigi: Di Maio sarà il primo vicepremier della storia repubblicana a rispondere in direct su instagram agli...