La compagna: «Ero sulla barca ma non sono riuscita a salvarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICERCHE SENZA ESITOJESOLO Le è scivolato tra le mani, troppo fragili per poterlo strappare a un altro abbraccio, quello del mare. Luciano Miotto è caduto in acqua sotto gli occhi della compagna, Michela Marigonda, impotente di fronte a quell'improvviso malore. Il sub scomparso in mare sabato pomeriggio, ex vicepresidente di Confindustria Veneto, era appena risalito sulla barca dopo essersi sentito male durante un'immersione. L'uomo, 59 anni di San Donà, potrebbe essere risalito troppo in fretta dall'immersione, peggiorando ulteriormente le...