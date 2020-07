LA COMMISSIONE

VENEZIA Per ora ci sono solo tre musei aperti: Palazzo Ducale, il museo del vetro di Murano e quello del Merletto di Burano. E solo nel fine settimana. E si profila un bilancio in negativo di 7/8 milioni. Intanto dopo 4 mesi riapre oggi Ca' Vendramin Calergi per un lungo weekend dedicato ai clienti Vip che parteciperanno a un evento di gioco il cui accesso è strettamente ad invito. A due settimane dall'apertura della sede di Ca' Noghera dunque si rimette in moto anche lo storico Palazzo sul Canal Grande. «Un'apertura parziale e con orari diversi rispetto al consueto, ma la dimostrazione che nessuno ha intenzione di chiudere la sede di Venezia» spiega l'Assessore alle Società Partecipate Michele Zuin. Da quando ha riaperto la sede di Ca' Noghera i risultati si sono visti, in questi primi 14 giorni 15.738 ingressi totali e l'incasso complessivo di 2.775.501 euro. Un altro evento simile è programmato per la fine di luglio, anche questo dedicato ad una platea di clienti di alto profilo.

E qui si pone la domanda di ogni imprenditore per calcolare il rischio. Vale la pena aprire anche se non c'è la certezza di avere clienti, o tenere chiuso in attesa che questi arrivino in modo che i costi non superino i ricavi?

Di questo si è parlato nella sesta Commissione con l'audizione dei sindacati dei lavoratori e la relazione della presidente e della direttrice dei Musei Civici.

Per la Cisl Daniele Cerato e Monica Libralesso hanno chiesto l'apertura in un orario più esteso, sia per dare un segnale al turismo, sia per rendere più sostenibile la vita dei lavoratori: gli ammortizzatori sociali non bastano. «Gli ingressi sono discreti, fanno ben sperare in caso di allungamento delle aperture».

Monica Zambon, Cgil, ha centrato l'attenzione sul fatto che l'amministrazione comunale ha insistito perchè riaprissero gli hotel, ma non altrettanto sull'apertura dei musei.

«Per attrarre un buon turismo - ha detto - bisogna cambiare modalità dell'offerta, organizzare meglio il lavoro e soprattutto crederci. E se non si inizia a lavorare d'estate come si fa questo inverno?» Zambon ha anche ricordato che nel turismo, come nell'arte, la forza lavoro degli stagionali vale quasi il quadruplo della forza occupazionale stabile e che Venezia di fatto è un traino per tutto il turismo del nord Italia, quindi merita un'attenzione in più.

Tommaso Vianello di Usb ha ricordato come nei musei aperti i bookshop siano ancora chiusi e ha chiesto aiuto alla politica. Gli ha fatto eco Gino Bortolozzo, ricordando che la soglia di povertà in Italia è per chi guadagna meno di 800 euro al mese. E in questo settore ce ne sono molti di questi lavoratori. La presidente dei Musei civici Maria Cristina Gribaudo ha sottolineato che si attende la ripresa del turismo internazionale per ampliare l'offerta, con l'intenzione di aprire dal 1. agosto l'area Marciana col museo Correr, Palazzo Mocenigo e Ca' Rezzonico - oggi utilizzato dai campi estivi. La direttrice Gabriella Belli ha annunciato che a Ca' Pesaro e Palazzo Fortuny, chiusi dopo l'acqua alta, sono in corso i lavori di restauro con l'intenzione di aprire per settembre il primo, per novembre il secondo, nella convinzione che solo per carnevale 2021 la situazione inizierà a migliorare.

Mattia Agnetti, segretario della Fondazione, ha fatto qualche cenno al bilancio, dicendo che il passivo stimato potrebbe aggirarsi sui 7/8 milioni, che l'ente sarà in grado di assorbire il colpo grazie alla gestione oculata degli anni precedenti e anche ai fondi statali (50 milioni totali) annunciati dal ministro Franceschini per i quali in questi giorni si stanno stabilendo i criteri di ripartizione. Se parametrati ai mancati incassi tra il 1 marzo e il 18 maggio, potrebbero stimarsi in 8 milioni a fondo perduto, che sarebbero una grande boccata di ossigeno. Considerando anche il fatto che dal 19 maggio i musei potevano riaprire, ma i costi delle sanificazioni di normative sempre diverse che si sono susseguite ha reso difficile l'impresa.

È seguito il dibattito politico, con i consiglieri Sambo e Tosi che hanno insistito sulla necessità di una riapertura rapida, Crovato, Rosteghin e Fiano che hanno fatto presente la necessità di una promozione diversa, per i turisti italiani, con pacchetti ad hoc ad esempio per i bagnanti delle località turistiche limitrofe.

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA