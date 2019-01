La commissione d'inchiesta non piace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I gruppi consiliari di Forza Italia e Obiettivo Rovigo sono ancora alla ricerca delle 11 firme necessarie per richiedere l'apertura di una commissione straordinaria sul caso della presunta distruzione di alcuni libri dell'Accademia dei Concordi. Una proposta lanciata in primis dal presidente del consiglio Paolo Avezzù, ma che non sembra stia raccogliendo il benestare degli altri componenti del consesso. «Dico di no alla commissione d'inchiesta - spiega Nadia Romeo, capogruppo Pd - non c'è bisogno di spendere soldi su una cosa che non...