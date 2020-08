Avevano deciso di rinunciare alla vacanza intimoriti dal numero crescente dei nuovi contagi. Ma prima di disdire la prenotazione, hanno scritto una mail al sindaco, chiedendo ragguagli sulla situazione e suoi potenziali rischi. Mario Conte non ha fatto attendere la sua risposta e, dopo averli rassicurati, li ha invitati personalmente ad un incontro. Incontro immortalato ieri mattina, quando la comitiva di turisti piemontesi, provenienti da Casal Monferrato, in piazza Indipendenza. «In una Treviso piena di turisti e meravigliosa nonostante il tempo incerto - ha scritto su Facebook il primo cittadino -, ho avuto il piacere di accogliere e scambiare due parole con un gruppo di visitatori di Casal Monferrato.

Cultura, scorci suggestivi, trevigianità, cibo e vino: anche i nostri amici piemontesi hanno apprezzato le nostre eccellenze! Questi sono gli incontri che riempiono d'orgoglio»! L'incontro, come detto, era stato preceduto da uno scambio di email con il quale il primo cittadino aveva convinto la comitiva a non disdire la vacanza nel Trevigiano, dove i contagi continuano ad aumentare ma, ha ribadito in più occasioni l'Usl, quasi tutti i positivi sono asintomatici, i ricoveri sono pochissimi, e soprattutto gran parte dei casi sono riferibili a focolai già individuati o ai rientri dall'estero dei vacanzieri, in particolare dalle località di mare considerate a rischio, Croazia in primis.

